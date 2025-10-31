В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова

98

6 ноября (четверг) в 11.00 пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).

Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии юные посетители пройдут по залам, познакомятся с феноменом «доходного дома», узнают, кем был владелец дома – Михаил Маштаков. Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова расскажет про особенности реставрации здания и про путь, который «прошел» памятник архитектуры от жилого дома до Музея-галереи.

Вход на мероприятие – 300 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFl4mh