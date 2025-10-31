Я нашел ошибку
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 11% работающих самарцев
В Туле 19 человек пострадали после столкновения трамвая, двух маршрутных такси и двух легковых автомобилей
На Крымском мосту вводят запрет на движение электромобилей
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
92-летний житель Самарского региона отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внука, якобы попавшего в ДТП
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
31 октября 2025 09:28
6 ноября (четверг) в 11.00 пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+).
Дом на улице Самарской, в котором разместилась «Заварка» – один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Во время экскурсии юные посетители пройдут по залам, познакомятся с феноменом «доходного дома», узнают, кем был владелец дома – Михаил Маштаков. Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова расскажет про особенности реставрации здания и про путь, который «прошел» памятник архитектуры от жилого дома до Музея-галереи.
Вход на мероприятие – 300 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFl4mh

В субботу, 8 ноября, в 16:00 состоится фотопрогулка «Детально» (12+) в рамках цикла мероприятий «Дом творчества. Точка. Район в деталях» и проекта «По соседству». Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).
Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг «Заварки». Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз – кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу.
Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cQRlqE

