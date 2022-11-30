В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады

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3 декабря в 11.00 в Новокуйбышевске (МК "Русь", ул. Коммунистическая, 38Б) состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады под руководством дирижёра, гвардии майора Вячеслава Анатольевича Ворушилова.



Мероприятие пройдёт в рамках общественной патриотической программы "Я верю в свой народ".



Помимо музыкальной программы, зрители смогут узнать об интересных фактах из истории создания различных песен, маршей и других произведений, пополнивших золотой фонд мирового искусства. Участники мероприятия узнают о музыке, которая в суровые годы испытаний стояла бок о бок со своим народом, помогая пережить все невзгоды и победить в сложнейших ситуациях.



Вход на мероприятие СВОБОДНЫЙ!



Адрес и дата: 3 декабря, 11.00 , г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, 38Б, МК "Русь".

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