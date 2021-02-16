В Музей Эльдара Рязанова приглашают на лекцию «Внушающие страх: психологический аспект притягательности фильмов ужасов»

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Любите ли вы фильмы ужасов? Если да, то задавались ли вы вопросом «почему»? Пугающие, внушающие ужас, но привлекательные. Они дарят нам неповторимые эмоции, которых порой так не хватает в повседневной жизни. Многие люди любят этот жанр, но причины его привлекательности для каждого свои.

На лекции рассмотрят психологический аспект этой привлекательности, изучат мнения психологов по данной теме и узнают, что больше всего пугает вас (или нравится).

Лекцию читает Елена Козырева — историк, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

Стоимость – 100 р. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

21 февраля, воскресенье, 16:00

Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)