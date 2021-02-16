В Музей Эльдара Рязанова приглашают на лекцию «Внушающие страх: психологический аспект притягательности фильмов ужасов»

Любите ли вы фильмы ужасов? Если да, то задавались ли вы вопросом «почему»? Пугающие, внушающие ужас, но привлекательные. Они дарят нам неповторимые эмоции, которых порой так не хватает в повседневной жизни. Многие люди любят этот жанр, но причины его привлекательности для каждого свои.
На лекции рассмотрят психологический аспект этой привлекательности, изучат мнения психологов по данной теме и узнают, что больше всего пугает вас (или нравится).
Лекцию читает Елена Козырева — историк, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.
Стоимость – 100 р. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
21 февраля, воскресенье, 16:00
Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)
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