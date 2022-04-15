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История Волжской Болгарии, болгарских земель в составе Золотой Орды, история татарского народа – неотъемлемая часть книги «Возвращение к истокам…».
В музее имени П.В.  Алабина прошла презентация книги «Возвращение к истокам…»
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В музее имени П.В.  Алабина прошла презентация книги «Возвращение к истокам…»

15 апреля 2022 19:12
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История Волжской Болгарии, болгарских земель в составе Золотой Орды, история татарского народа – неотъемлемая часть книги «Возвращение к истокам…».

Сегодня в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В.  Алабина прошла презентация книги «Возвращение к истокам...», подготовленной казанским журналистом  и писателем Владимиром Ерховым в сотрудничестве с самарским Культурно-историческим фондом «Булгарское наследие».   

История Волжской Болгарии, болгарских земель в составе Золотой Орды, история татарского народа – неотъемлемая часть книги «Возвращение к истокам…». Книга представляет собой литературно-исторический очерк, в котором на фоне средневековой и новой  истории разных этносов и конфессий Среднего Поволжья идет повествование о корнях и судьбах конкретной семьи, неотделимой от истории Отечества -  история рода Батршиных.

О важности такой семейной памяти, напрямую связанной с судьбой страны, сохранения и передачи традиций своей семьи и народа говорили почетные гости мероприятия:  руководитель Управления национальной и конфессиональной политики Департамента внутренней политики Администрации Губернатора Самарской области Надежда  Петровна Осипова, руководитель Департамента туризма министерства культуры Самарской области назначен Артур Игоревич Абдрашитов, председатель попечительского совета Фонда «Булгарское наследие» Гумар Мулланурович Батршин.

Сотрудники СОИКМ им. П.В. Алабина на протяжении многих лет принимают участие в реализации проектов, реализуемых Фоном «Булгарское наследие» по изучению истории Поволжья. О значимости такой работы, поддержке подобных инициатив говорил  и  директор СОИКМ им П.В. Алабина Андрей  Вячеславович Кочетков. 

Своими мнениями о важности исследовательской работы, значении сохранения семейной памяти поделились :

 - профессор Самарского государственного экономического университета, доктор исторических наук Наиля Фаритовна Тагирова,

- почетный сопредседатель Самарского союза краеведов, профессор Самарского университета, заведующий кафедрой Российской истории, доктор исторических наук Петр Серафимович Кабытов,  

- заведующий отделом археологии СОИКМ им. П.В Алабина Анна Федоровна Кочкина,

- исполнительный директор Культурно-исторического фонда «Булгарское наследие» Гюзяль Маратовна Сагадатова.  

В мероприятии приняли участие ученые, преподаватели и студенты ВУЗов, общественность и национально-культурные общества Самарской области, всего около 100 человек.  Для всех участников была проведена экскурсия по недавно открывшейся в СОИКМ им П.В. Алабина выставке народных костюмов Поволжья «Тухья, пулакш и повойник: во что наряжались в Поволжье», приуроченной к году Культурного наследия народов России. 

Владимр Ерхов, журналист, писатель, кино- теле-журналист, поисковик.

Родился в 1959 году. Окончил филологический факультет Казанского государственного университета, после чего работал журналистом. Был одним из основателей поискового движения в Татарстане, участником студенческого поискового отряда КГУ. 

Впоследствии Ерхов снял ряд документальных фильмов, посвященных деятельности поисковых отрядов. Еще в 1987 году он написал песню «Долина нашей памяти», ставшую гимном поисковиков.

В деятельности Ерхова были и фильмы, посвященные истории Самарского края, при создании которых он активно сотрудничал с Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П.В.Алабина.

Из-за болезни, а затем и безвременной кончины писателя презентация книги «Возвращение к истокам…» несколько раз откладывалась.

 

Фото:   пресс-служба музея

 

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