В Музее-галерее «Заварка» в Самаре откроется выставка Сергея Ключникова «Человек и дерево»

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В Музее-галерее «Заварка» 24 декабря (воскресенье) в 16.00 откроется персональная выставка Сергея Ключникова «Человек и дерево» (12+), которая посвящена деревянной скульптуре.

С 2009 года художник-самоучка оживляет засохшие деревья в парках и скверах, превращая их в произведения искусства – парковые скульптуры. В Самаре его работы можно встретить в парках Дружба («Скамейка влюбленных», композиции «Мать и дитя», «Девушка и лань», «Карандаши»), Гагарина (композиции «Космонавты», «К звездам»), Победы («До свидания мальчики»), в Струковском саду («Хранитель и искуситель»).

Ключников принимал участие в фестивалях «Лукоморье на Байкале» (итогом стала работа «Мать и дитя») и «Серебряные трубы» в Сызрани, где приложил руку к созданию композиции «Жар птица». Работы «Мертвая дорога» и «Поющее дерево» участвовали в фестивале парковой скульптуры «Легенды севера». Его произведения дважды выставлялись на межрегиональной выставке «Большая Волга». В 2015 году работы «Невинная жертва» и «Узник» вошли в каталог выставки к 70-летию Победы, организованной Самарским региональным отделением Союза художников России.

Для Сергея Ключникова важна природа «живого» материала, поэтому проект «Человек и дерево» посвящен именно природе дерева и вариациям работ на различные темы. На выставке представлены работы мастера разных периодов. Некоторые из них уже участвовали в выставках и фестивалях, но большая часть ни разу не покидала стен мастерской. У посетителей будет эксклюзивная возможность впервые увидеть их.

Специально для выставки сокураторы старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров и научный сотрудник музея-галереи Леонид Копылов записали интервью с художником, отрывки которого вошли в экспозицию, и подготовили фоторепортаж, раскрывающий повседневную жизнь Ключникова и философию его работ.

В день открытия пройдет экскурсия по экспозиции. Куратор Кирилл Гуров и художник Сергей Ключников обсудят вместе со зрителями представленные работы. Вход на мероприятие свободный (бесплатно).

Выставка продлится до 1 марта.