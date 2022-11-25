В минувшие выходные в Самаре прошел отчетный концерт начинающих гитаристов и барабанщиков

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Со сцены звучали хиты русских исполнителей и зарубежный рок.

Организаторами концерта выступили Не Школа Барабанов и Не Школа Гитары. Ровно тридцать новоиспеченных музыкантов радовали зрителей любимой музыкой в течение двух с половиной часов. В составе организованной музыкальной группы из преподавателей школ и приглашенных скрим-вокалиста и клавиш зажигали сцену ученики в возрасте от 12 до 52 лет. Для большинства из выступающих этот концерт стал первым.

«Особенный вечер! Была в начале интригующая атмосфера, и было любопытно, каково это - оказаться на сцене, перед аудиторией, а не быть зрителем на танцполе. И было волнительно. Но когда выходишь на сцену, ты пропитываешься поддержкой людей и просто играешь для людей.»

Владислав, ученик Не Школы Гитары

еред сценой собралось более двухсот человек. Они активно поддерживали выступающих, танцевали под хиты Мерлина Мэнсона, Three Days Grace, Rammstein и громко подпевали любимым песням Группы «Кино» и Ленинград.

Кроме яркого шоу и зажигательной атмосферы концерт подарил зрителям еще несколько незабываемых событий. Отдыхающие стали свидетелями сразу двух предложений руки и сердца!

Ксения дебютировала за барабанами и никак не ожидала такого окончания своего выступления:

«Это очень неожиданно! Когда после выступления стоишь на сцене, адреналин бегает по телу, перенервничала, расстроилась от того, что не получилось выступить хорошо, и тут неожиданно я вижу огромные глаза Леши, кольцо… Тут ноги конечно маленько подкосились. Когда со сцены спускалась, боялась, что упаду. Я, когда его обнимала, вообще не слышала, что вокруг происходит, как в вакууме оказалась на мгновенье. Ну а потом счастье переполняет, эмоции захлестывают! Это очень круто было и совершенно неожиданно! Все поздравляют, все радуются — это так приятно!»

Ксения, ученица Не Школы Барабанов