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В Международный день танца жители Самарской области примут участие во Всероссийском «Культурном хороводе»

27 апреля 2021 16:06
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В этот день акцию активно поддержат многие жители Самарской области.

29 апреля — в Международный день танца — жители Самарской области примут участие во Всероссийской акции «Культурный хоровод», инициированной Министерством культуры России.

Центральной темой «Культурного хоровода» станет массовый танец, организованный по принципу хоровода, с использованием элементов традиционной национальной атрибутики, народных музыкальных инструментов и народных костюмов. В Самарской области координатором акции выступает ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Центральной площадкой проведения акции станет Сельский Дом культуры села Дубовый Умет КДЦ «Тандем» Волжского района по адресу: ул. Советская, д.111. Главное действие развернется на площади перед культурно-досуговым центром: в большой хоровод встанут участники разных возрастов, среди них лауреаты творческих конкурсов, самодеятельные хореографические коллективы, ансамбли, отдельные исполнители, представляющие хореографическое искусство Самарского региона.

В акции примут участие культурно-досуговые учреждения, которые отремонтировали здания или помещения, приобрели автоклубы, оборудование для зрительных залов и другие технические средства в рамках национального проекта «Культура» в 2019–2020 годах.

Красочное действо продолжится в зале культурно- досугового центра «Тандем» церемонией награждения Лауреатов Межмуниципального конкурса-фестиваля хореографического творчества «Хрустальный башмачок». После награждения зрителей ожидает большой гала — концерт.

В этот день акцию активно поддержат многие жители Самарской области: в городах и районах большой губернии пройдут веселые хороводы, танцевальные флешмобы и другие мероприятия с участием фольклорных и хореографических коллективов.

Выкладывайте фото и видео массовых танцев в социальные сети с хештегами акции:

#культурныйхоровод_63
#международныйденьтанца
#культуравприоритете
#НПкультура

Теги: Культурный хоровод Международный день танца

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