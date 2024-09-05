В Литературном сквере в Самаре устанавливают памятник Алексею Толстому

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Скульптура будет торжественно открыта 7 сентября 2024 года.

В Литературном сквере в Самаре началась установка памятника писателю Алексею Толстому. Как сообщил 4 сентября 2024 года в тг депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, открытие памятника Толстому состоится 7 сентября 2024 года. В церемонии открытия примут участие внуки и правнуки великого русского писателя.

Монумент изготовили по проекту известного скульптора Дениса Стритовича, изобразившего Алексея Толстого за письменным столом. Проект Литературного сквера сделал самарский архитектор Дмитрий Храмов, пишет