В LETOUT Аутлет Молл пройдет двухдневный музыкальный фестиваль «ПОП-КУЛЬТУРА»

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Более 20 живых выступлений музыкальных групп от шоукейса «СЕЗОН» и два танцпола электронной музыки от «КОМИТЕТА» (ex «СЕКТА») с ночной программой.



29 -30 июля в LETOUT Аутлет Молл (Московское шоссе, 18-й километр, 25А) пройдет двухдневный музыкальный фестиваль «ПОП-КУЛЬТУРА». Торговый комплекс на два дня станет танцполом, общей площадью 7 тыс. кв. м. Фестиваль «ПОП-КУЛЬТУРА» объединит любителей живого звука и электронной музыки: за насыщенную программу отвечают создатели промо-группы «Комитет» (ex «СЕКТА») Денис Хватков и шоукейса «Сезон» Алексей Тилли.

Организаторы ожидают порадовать разнообразной музыкой не менее 20 тысяч человек. Это второе масштабное музыкальное мероприятие в торговом комплексе за это лето, ранее ночная вечеринка формата одной ночи прошла в самарском ТК «Амбар». Инициатором и соорганизатором выступает оператор объектов холдинг «Глобал Вижн», благодаря чему вход будет бесплатным для всех. Будет работать ночной фуд-корт, а Самарский океанариум будет открыт для посетителей до 00.00.