В Крыму разработали словарь по замещению иностранных слов русскими

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Власти Крыма разработали словарь по замещению иностранных слов, заимствованных из английского языка, русскими вариантами, который будет роздан участникам международного фестиваля русской культуры в Крыму, сообщил в эфире телеканала "Крым-24" председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает ТАСС.

Участие в международном фестивале русской, славянской культуры "Великое русское слово", который откроется в Крыму на следующей неделе, впервые примут представители Херсонской и Запорожской областей.

"Настоящая русская культура всегда боролась за свою самобытность, вынуждена была находиться под колоссальным давлением и засильем импортной потребительской культуры, но она выстояла, сейчас самое время дать ей толчок. <…> Самое время западничество выковырять навсегда, самое время [его] забыть. <…> Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари, буклеты, раздадим каждому участнику, в которых будет написано, что <…> означают [заимствованные слова] в русской версии. Эти [заимствованные из иностранных языков] слова забыли <…> и начинаем говорить по-русски. Русский язык имеет эти слова, зачем паразитировать чужими словами", - сказал Константинов.

Он также отметил, что отечественные писатели и философы прошлого всегда говорили о вреде засилья иностранных слов, "что они унижают русский язык", добавил Константинов.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проводится в Крыму ежегодно с 2007 года под эгидой Государственного совета Республики Крым и Совета министров Крыма при поддержке государственных органов власти России, правительства Москвы, фонда "Русский мир". Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Фото: pexels