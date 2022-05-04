В кинотеатре "Художественный" пройдут Соревнования по историческому танцу Самарской области АИСТ

21 мая в 11:00 в Кинотеатре "Художественный" пройдут вторые открытые Соревнования по историческому танцу Самарской области АИСТ!
Мероприятие проводится Ассоциацией исторического и социального танца совместно со Студией исторического танца "Трианон" и при поддержке Агентства социокультурных технологий, администрации кинотеатра "Художественный", Фонда социального развития "Надежда" и Инклюзивного ресурсного центра Самарской области.
Соревнование организуются для непрофессиональных танцоров и принять участие может любой желающий, увлекающийся историческими танцами. Для этого предусмотрены категории по уровню и возрасту участников: от опытных танцоров до юниоров. Также в этом году добавлена новая категория для участников с ОВЗ, чтобы сделать Соревнования доступными для всех.
В программе мероприятия три номинации:
- Групповой танец;
Имитация реального бала, где жюри будет оценивать взаимодействие пар друг с другом.
- Вальсовая импровизация;
Полет фантазии участников, хореография, рождающаяся со звуками музыки на ваших глазах.
- Индивидуальный танец.
Разнообразие эпох, костюмов и направлений, от помпезных вальсов и мазурок времен А. Пушкина, до очарования и непосредственности О. Уайльда.
Вход на мероприятие свободный. Возрастная категория: 6+.
Фото: организаторы соревнований