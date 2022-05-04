В кинотеатре "Художественный" пройдут Соревнования по историческому танцу Самарской области АИСТ

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21 мая в 11:00 в Кинотеатре "Художественный" пройдут вторые открытые Соревнования по историческому танцу Самарской области АИСТ!

Мероприятие проводится Ассоциацией исторического и социального танца совместно со Студией исторического танца "Трианон" и при поддержке Агентства социокультурных технологий, администрации кинотеатра "Художественный", Фонда социального развития "Надежда" и Инклюзивного ресурсного центра Самарской области.

Соревнование организуются для непрофессиональных танцоров и принять участие может любой желающий, увлекающийся историческими танцами. Для этого предусмотрены категории по уровню и возрасту участников: от опытных танцоров до юниоров. Также в этом году добавлена новая категория для участников с ОВЗ, чтобы сделать Соревнования доступными для всех.

В программе мероприятия три номинации:

- Групповой танец;

Имитация реального бала, где жюри будет оценивать взаимодействие пар друг с другом.

- Вальсовая импровизация;

Полет фантазии участников, хореография, рождающаяся со звуками музыки на ваших глазах.

- Индивидуальный танец.

Разнообразие эпох, костюмов и направлений, от помпезных вальсов и мазурок времен А. Пушкина, до очарования и непосредственности О. Уайльда.

Вход на мероприятие свободный. Возрастная категория: 6+.

Фото: организаторы соревнований