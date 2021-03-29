В Ижевске состоится торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье»

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27 марта состоялось подведение итогов и объявление победителей Фестиваля «Театральное Приволжье». Центральной площадкой торжественной церемонии стала столица Удмуртской Республики город Ижевск. На связи в прямом эфире были студии во всех регионах Приволжского федерального округа, где собрались участники фестиваля, члены жюри, любители театрального искусства.

В ходе передачи были представлены театральные традиции и культурные ценности регионов округа, участники рассказали о том, как фестиваль проходил в их регионах. В ходе поочередных выходов региональных площадок в прямой эфир, представители экспертного жюри регионов называли свои версии победителей фестиваля по разным номинациям. По итогам экспертного голосования определены лучший молодежный и лучший детский спектакли, лучшие актеры, актрисы и режиссерские работы (в молодежной и детской номинациях), а также победители среди авторов театральных афиш и плакатов. Кроме того, определен лучший спектакль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лауреатами фестиваля стали:

В номинации «Лучший молодежный спектакль»:

1 место – Чувашская Республика, Театр «Абрикосовый сад», спектакль «Страна слепых»;

2 место – Республика Марий Эл, спектакль «У войны не женское лицо», Народный ТЮЗ «Маска» (Медведево);

3 место – Республика Башкортостан, спектакль «Алинур», Молодежный театр-студия «Браво» (Белебей).

В номинации «Лучший детский спектакль»:

1 место – Самарская область, спектакль «Шинель», Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек»;

2 место – Пензенская область, спектакль «Будь здоров, школяр!», Образцовый учебный театр «УТРО»;

3 место – Чувашская Республика, спектакль «Оскар и розовая Дама», Театральный коллектив «Станиславский.com».

Лучшие режиссерские работы:

молодежные театры – Миронов Дмитрий, Чувашская Республика;

детские театры – Михайлов Виктор, Самарская область.

Лучшие актеры:

среди актеров молодежных театров – Чернов Александр, Чувашская Республика;

среди актеров детских театров – Бахолдин Денис, Пензенская область.

Лучшие актрисы:

среди актрис молодежных театров – Никифорова Кристина, Чувашская Республика;

среди актрис детских театров – Фомина Дарья, Чувашская Республика.

Лучший спектакль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:

среди молодежи – спектакль «У войны не женское лицо», Республика Марий Эл;

среди детских спектаклей – спектакль «В списках не значился», Ульяновская область.

Победители Конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 6–17 лет:

1 место – Подгурская Софья, Кировская область;

2 место – Шиянова Ульяна, Кировская область;

3 место – Лапина Дарина, Республика Мордовия.

Возрастная категория 18–30 лет:

1 место – Тарасова Полина, Кировская область;

2 место – Кузнецова Елизавета, Саратовская область;

3 место – Яблокова Яна, Республика Башкортостан.

Лучшие спектакли (молодежный – «Страна слепых», Чувашская Республика и школьный – «Шинель», Самарская область) планируются к показу на телеканалах в регионах округа.

23 апреля в Ижевске состоится торжественная церемония награждения победителей с показом лучшего студенческого спектакля на большой сцене Государственного национального театра Удмуртской Республики.