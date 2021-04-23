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В Ижевске дан старт началу нового театрального сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

23 апреля 2021 17:58
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Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.

23 апреля в Ижевске, в Государственном национальном театре Удмуртской Республики, состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, театральные и общественные деятели, педагоги, представители генерального партнера проекта. Трансляцию можно было посмотреть на федеральном портале Культура.рф.

Награждение победителей среди молодежных и детских коллективов прошло в 6 номинациях, были отмечены призеры конкурса афиш, состоялся показ спектакля театрального коллектива Чувашской Республики «Абрикосовый сад». Его постановка «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса признана не только лучшей постановкой молодежных театров, но также отмечена в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».

Обращаясь к зрителям и участникам церемонии, полпред сказал: «Фестиваль «Театральное Приволжье» стал уникальным социальным и культурным явлением. Благодарю всех участников Фестиваля за неравнодушие, за талант, за то, что вы привносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции. Благодарю зрителей, всё театральное сообщество нашего округа за интерес и всестороннюю поддержку, а также руководителей всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые очень активно включились и отнеслись к этому мероприятию». «Приятно, что с каждым годом растет количество участников, особенно среди совсем юных актёров из разных регионов, все больше возникает театральных коллективов на уровне школ и других учебных заведений. Если вы, ребята, станете профессиональными актерами и свяжете жизнь с театром, то, конечно, это будет очень здорово. Если выберете другую профессию, я уверен, участие в Фестивале даст вам многое в жизни», – отметил полпред.

В сезоне 2020-2021 гг. участие в Фестивале приняли 416 театральных коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. Количество актеров, принявших участие в конкурсных постановках, – около 5 000 человек.

Награждая победителей в номинациях «Лучший детский спектакль» и «Лучший детский спектакль о Великой Отечественной войне», Александр Бречалов сказал: «Благодарим Игоря Анатольевича за инициативу, которая родилась в 2019 году, в год театра, и успешно развивается. Для нас большая честь проводить церемонию награждения окружного фестиваля. Мы предлагаем сделать Удмуртию постоянной площадкой проведения «Театрального Приволжья».

Игорь Комаров поддержал эту инициативу: «Мы обсуждали, как развивать фестиваль дальше. Ощущая мощную поддержку участников фестиваля, руководства республики, культурной и театральной общественности, решили, что у фестиваля «Театральное Приволжье» должен быть свой дом, и этим домом должна стать Удмуртия».

Полномочный представитель Президента наградил молодых актеров в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший молодежный спектакль о Великой Отечественной войне».

Игорь Комаров также отметил, что Фестиваль выйдет на новый этап развития: «В этом году спектакли победителей в детской и молодёжной номинациях будут показаны на региональном телевидении и на большой сцене. Также мы будем привлекать новых участников, поддерживать новые формы творческой деятельности ребят». В ближайшее время дальнейшее развитие проекта будет обсуждаться со всеми главами регионов округа в формате видео-конференц-связи.

По окончании спектакля полпред и глава Удмуртии пообщались с юными актерами, обсудили предложения по развитию проекта. Ребята поделились с Игорем Комаровым и Александром Бречаловым планами на будущее, рассказали о своих успехах в учёбе.

Напомним, Фестиваль «Театральное Приволжье» – окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в год Театра в России (2019 г.).

Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Теги: Ижевск ПФО фестиваль

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