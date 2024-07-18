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В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
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В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»

18 июля 2024 10:22
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В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»

19 июля в 19.00 в историческом зале Академии строительства и архитектуры Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский» (18+) актера Дениса Евневича, приуроченный ко дню рождения поэта.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма», проходящего по инициативе жилого комплекса «ЗИМ Галерея». 

19 июля исполняется 131 год со дня рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Маяковского. Литератор дважды посещал Самару, а в последний свой приезд в январе 1927 года он, в том числе, выступал в зале заседаний рабочего факультета Коммерческого училища — сейчас одна из аудиторий Академии строительства и архитектуры СамГТУ. Мы повторим этот опыт и вернемся в историческую аудиторию, чтобы окунуться авангард поэзии. Ведущий актер Самарского академического театра драмы, приглашенный артист новокуйбышевского театра «Грань» Денис Евневич прочитает как сатирические, резкие, хулиганские стихи Маяковского, так и его любовную лирику, а также расскажет об интересных фактах биографии поэта. Гости услышат «Лиличку!», «Нате!», отрывки из поэм «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и другие произведения авангардиста Маяковского. 

«ЗИМфест» - проект концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея», созданный, чтобы познакомить самарцев с модернизмом во всех его проявлениях – от архитектуры до музыки и поэзии. 

Начало вечера в 19.00. Сбор гостей с 18.30.

Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке https://zim-galereya.timepad.ru/event/2967478/ .

При себе обязательно иметь паспорт и пригласительный билет на Timepad в электронном или распечатанном виде. Из-за ремонта центрального входа, на мероприятие вход будет осуществляться через «свечку» по адресу Чапаевская, 225. Просьба не опаздывать (проход в исторический зал занимает до 10 минут и будет осуществляться организованными группами).

 

Теги: Мероприятия

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