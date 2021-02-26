В художественном музее открылась выставка «Передовой отряд. Сто лет авангарда в Самаре»

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В четверг, 25 февраля, в областном художественном музее состоялось открытие выставки «Передовой отряд. Сто лет авангарда в Самаре». Это еще один совместный проект Самарской области и Третьяковской галереи. Вместе с десятками самарцев первыми гостями выставки стали Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка посвящена ключевым событиям художественной жизни Самары в первые годы после Октябрьской революции – появлению коллекции русского авангарда. Этот период истории был очень недолгим, а затем последовало тотальное забвение более чем на полвека. Экспозицию составляют произведения Николая Попова, Самуила Адливанкина, Михаила Степанова, Константина Зефирова, Николая Плеханова. Большая часть экспозиции состоит из уникальной коллекции самарского художественного музея, которую дополнили картины художников-авангардистов, хранящиеся в Третьяковской галерее и частных коллекциях.

«Это не первый наш совместный проект с Третьяковской галерей, но самое главное – не последний. Зельфира Исмаиловна является надежным партнером самарского региона, и я очень рад, что у нас совместно реализуются все новые и новые проекты, – отметил Дмитрий Азаров на открытии выставки. – Я хотел бы сказать слова благодарности организаторам, руководству нашего Художественного музея, руководству филиала Третьяковской галереи в Самаре и спонсору проекта – Леониду Викторовичу Михельсону. Совместными усилиями получилась потрясающая выставка, которая демонстрирует роскошную самарскую коллекцию, дополненную замечательными работами, которые нам любезно предоставила Третьяковская галерея и частные коллекции».

Условно экспозицию выставки можно поделить на два блока: в первый под названием «Музей-мечта» входят 55 произведений из коллекции русского авангарда самарского художественного музея. Второй блок под названием «Новая фигуративность» включает живопись и графику из фондов Государственной Третьяковской галереи, частных собраний и собственной коллекции художественного музея. Среди них полотна художников, работавших в Самаре в 1919-1921 годах – Самуила Адливанкина, Николая Попова и Георгия Ряжского.

Оба блока нацелены на то, чтобы восстановить и впервые показать коллекцию русского авангарда в том «живом» виде, в котором она была собрана с 1919 по 1929 годы, а также ближе познакомить зрителей с деятельностью и творчеством ярких российских художников-авангардистов.

«Я очень ждала открытия этой выставки. Многие вопросы мы обсуждали совместно с коллегами из Самарского областного Художественного музея, с коллегами из Третьяковки в Самаре. Но одно дело обсуждения по зуму, изучать чертежи проекта, а другое дело – увидеть это в реальности, – поделилась впечатлениями Зельфира Трегулова. – Здесь представлена уникальная коллекция авангарда самарского областного художественного музея. Коллекция, которая исторически связана с собранием современного искусства в Третьяковской галерее, собранием, которое в 1920 году рассылалось по региональным музеям. И часть этого собрания оказалась здесь, в Самаре. Большая часть картин, отправленных в город тогда, сохранилась до наших дней благодаря самоотверженной работе сотрудников самарского музея — несмотря на приходившие из Москвы указания уничтожить эти произведения».

Выставка заставляет по-новому взглянуть на авангард, переосмыслить его ценность и значимость в мировом художественном искусстве.

«Эта выставка, как и выставка «Художники у станка», которая открывается завтра в выставочном зале «Виктория» и основана на коллекции Третьяковской галереи, заставляет задуматься о более сложных процессах, которые происходили в искусстве этого времени, о процессах возвращения к фигуративному искусству, которое совпадало с возвращением к фигуративному искусству в Европе, мире, с неоклассицизмом, – добавила директор Третьяковской галереи. – Это та проблематика, которую мы поднимаем этими проектами, включающими не только демонстрацию коллекции, но и серьёзные исследования, раздумья, размышления, которые мы продолжим в наших образовательных программах».

Познакомиться с экспозицией выставки и включиться в размышления на тему роли авангардизма можно в Мраморном зале областного художественного музея до 21 мая.