В Художественном музее откроется выставка  «Грани XX века:  коллекция отечественного искусства более чем за 100 лет

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30 июня в 18:00 состоится открытие выставки «Грани XX века» в Художественном музее.

Выставка «Грани ХХ века» приурочена к юбилею Самарского художественного музея и представляет коллекцию отечественного искусства за период более чем в столетие. Это время представлено именами ведущих мастеров ХХ века: Александра Самохвалова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Гелия Коржева, Элия Белютина, Юрия Злотникова и многих других.

Открывает экспозицию «Октябрьский натюрморт» амазонки русского авангарда Надежды Удальцовой, написанный в «бубнововалетской» стилистике в 1927 году, когда художница отказалась от супрематизма вернулась к фигуративной живописи.

В этом же ряду оказываются и представители крупнейшего объединения 1920-х годов – Ассоциации художников революционной России (АХРР). Продолжая начатое художниками-передвижниками, ахровцы заменили крестьян на красноармейцев, студентов на работников, а главным героем становится вождь пролетариата (И. Бродский «В.И. Ленин в Смольном», Б. Иогансон «В.И. Ленин на Красной площади»).

1930-е годы для советского искусства были ознаменованы новыми творческими достижениями. Метод социалистического реализма одержал окончательную победу. В стилистике соцреализма работал Александр Самохвалов. В конце 1920-х — начале 30-х годов главными героинями его полотен стали вузовки, делегатки, метростроевки, физкультурницы.

Официальным художникам, прославляющим победное движение к светлому будущему, противопоставлены мастера, которые предпочли работать в камерном формате. К 1920 — 30-м годам относится творчество уроженца Самары художника и реставратора Николая Плеханова. Магический реализм его картин делает его одним из самых загадочных авторов в собрании нашего музея.

Камерная линия продолжается в творчестве одессита Самуила Адливанкина, чья комическая интонация и стилистика примитива ранних работ изменилась в 30-е годы, о чем свидетельствует портрет сына художника Миши, написанный по-фальковски сдержанно, в сером колорите — впоследствии он уйдет на фронт, будет ранен, но продолжит командовать саперной ротой, а в 1944 году погибнет.

В жанре натюрморта продолжают работать бывшие «бубновалетовцы» (Илья Машков) и «голуборозовцы» (Павел Кузнецов).

Один из лидеров Общества художников-станковистов (ОСТ) Юрий Пименов, с начала 1930-х, отказываясь от экспрессионистической манеры, обращается к импрессионистической. Так написана картина «Почта пришла».

Крупнейший портретист первой половины ХХ века Павел Корин представлен на выставке портретом летчика Громова.

Особую группу составляют произведения военного времени. Их в коллекции довольно много, так как в нее вошли работы с выставок, проходивших в годы Великой Отечественной войны в городе Куйбышеве, ставшим на тот период запасной столицей.

Известный художник Аристарх Лентулов в 1942 году находился в эвакуации в Ульяновске, где и была написана картина «Оборона Ленинграда».

В 1950-е годы ведущим направлением остается социалистический реализм, но начинает меняться интонация картин, художники все больше повествуют о буднях и праздниках простых людей. Главной темой в творчестве советского художника Аркадия Пластова стало родное село Прислониха Ульяновской области и его жители. На выставке можно увидеть две картины художника, которые были приобретены в мастерской Пластова на Масловке. Обе работы написаны в 1959 году.

Тему деревни продолжают развивать и воспевать художники Виктор Иванов, Андрей Тутунов, братья Ткачевы, Владимир Стожаров.

Недолгий период свободы второй половины 1950-х – первой половины 1960-х, названный хрущевской оттепелью, привнес перемены в искусство. В это время можно выделить два основных направления: так называемый суровый стиль и неофициальное искусство — или андеграунд.

Представители «сурового стиля» — Гелий Коржев, Петр Оссовский, Юрий Боско, Игорь Обросов в своем творчестве отражали настоящую жизнь и тяжелые будни рабочих и крестьян, воспевали силу воли и энергию героев труда. Произведения «сурового стиля» противопоставляли официальному искусству соцреализма, которое идеализировало эпоху коммунизма, демонстрируя всеобщий оптимизм.

Одними из ярких представителей оттепельного авангарда были участники студии «Новая реальность», основанной еще в послевоенные годы художником и педагогом Элием Белютиным.

Искусство второй половины ХХ века наиболее полно представлено в нашем собрании произведениями самарских художников. Это работы Валентина Белоусова, Вадима Сушко, Дмитрия Кондратьева, Анатолия Песигина, чья молодость пришлась на пору хрущевской оттепели. Именно тогда на вставках, которые устраивал Городской молодежный клуб (ГМК -62), стали появляться их работы.

В 2004 году, после окончания Венецианской биеннале, в музее оказались работы Валерия Кошлякова, Константина Звездочётова, Владимира Дубосарского и Александра Виноградова, а также фотографии Сергея Браткова, которые выставлялись в российском павильоне «Возвращение художника». Из этого дара на выставке представлены «Поцелуй» Виноградова и Дубосарского из огромного фриза, изображающего счастливых юношей и девушек под водой, «Голубые города» К. Звездочетова и фотографии С. Браткова.

Экспозиция дополнена листами оригинальной графики известных художников ХХ века — Александра Дейнеки, Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Анатолия Зверева, а также скульптурой самарских мастеров Василия Акимова и Анатолия Головнина, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО