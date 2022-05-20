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В Доме-музее М.В.Фрунзе состоится презентация выставки «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции»

20 мая 2022 14:35
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Экспозиция посвящена русским воинам, сражавшимся на Западном фронте во время Первой мировой войны.

21 мая 2022 года в 14.00 в Доме-музее М.В.Фрунзе состоится презентация выставки «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции».

Экспозиция посвящена русским воинам, сражавшимся на Западном фронте во время Первой мировой войны.

Русские воины отважно бились с немцами на востоке Франции. В сентябре 1916 года немецкие войска в течение 15 часов пытались прорваться к Реймсу, который обороняли наши солдаты. Но ни авиация, ни отравляющие газы им не помогли. Русские, по словам французов, стояли, как скала.

Особо отличился в боях под Реймсом 2-ой особый пехотный полк, который был сформирован в Самаре, и чуть более 100 лет назад, в феврале 1916 года, был отправлен с самарского железнодорожного вокзала на французский фронт.

Почетным гостем мероприятия выступает Мари Белльгу-Мамонтофф, внучка Федора Николаевича Мамонтова, бойца Первой особой пехотной бригады РЭК. После окончания военных действий Федор не смог вернуться в Россию, но через всю долгую жизнь пронес любовь к своей далекой Родине.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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