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28 марта в 12:00 в ДК «Заря» состоится ежегодный областной башкирский межнациональный праздник «Карга туй» – праздник прилета птиц.

Цель мероприятия – встреча весны в творческих традициях башкирского народа и укрепление межнациональных отношений.

В празднике примут участие: национальные башкирские самодеятельные творческие коллективы из Самары и Самарской области; активисты ОО ««Курултай башкир» Самары и Самарской области; артисты из Республики Башкортостан – лауреаты международных и республиканских конкурсов, солисты Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова – Самару посетят Тимур Рамазанов и Искандар Газизов в сопровождении концертного директора филармонии Фанисы Акчуриной.

На праздник приглашены руководители Аппарата Правительства Самарской области, представители областного министерства культуры, Администрации г. о. Самара, руководство Дома дружбы народов, а также почетные гости из Республики Башкортостан, в том числе, члены Исполкома Международного Союза Общественных Объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир», а также жители башкирских сел и районов нашего региона.

«Карга туй» башкиры празднуют с древних времен – так с песнями, танцами, разными играми и угощениями отмечался приход весны. Действом (состязанием народных сказителей, народных певцов и танцоров) руководил юлбарсы или албарсы (путеводитель).

Праздничный стол накрывался щедро, чтобы гости были сыты и довольны. Башкиры считают, что тогда и год выдастся урожайным.

Кроме того, после всех празднеств варили пшенную кашу на молоке, которую полностью не съедали. Остатки раскладывали на оттаявшую землю, камни, ветки деревьев в качестве корма прилетевшим птицам – мальчики зазывали их, изображая воронье карканье. Прилет птиц символизировал наступление весны.

Также украшали деревья – для этого использовались цветные бусы, яркие ленты, платки с красочным орнаментом, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации