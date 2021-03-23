В «Дирижабле» состоится презентация амбициозного проекта СГИК - Самарского молодежного симфонического оркестра

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25 марта в Межвузовском молодёжном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» состоится презентация нового амбициозного проекта СГИК - молодежного симфонического оркестра. Команда из студентов вуза, музыкального училища им. Шаталова, учащихся детских музыкальных школ под руководством дирижера Ивана Власова смело экспериментирует со звучанием и трактовкой классики. В репертуаре оркестра рок-хиты, джаз, кавер-версии популярных композиций.

В составе самарской «молодёжки» две бас-гитары. За одним из инструментов - Даниил Фурман, юный контрабасист, экс-участник шоу «Голос. Дети», участник молодежного оркестра Юрия Башмета. Самому юному артисту коллектива 9 лет.

Несмотря на юный возраст, ребята виртуозно исполняют самые сложные произведения классики и современности.

Самарский молодежный оркестр - это команда молодых и талантливых музыкантов, которые горят идеей рассказывать через творчество своим сверстникам и широкой общественности об инструментальной и симфонической музыке.

Фото из открытых источников