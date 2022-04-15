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В Детской картинной галерее состоится презентация книги-альбома «Откуда взлетают Жар-птицы»

15 апреля 2022 16:36
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Книга представляет собой фотоальбом с биографической справкой о Иевлевой и отражает основные вехи ее творческой, педагогической и административной деятельности.

20 апреля 2022 года в 16.00 в Детской картинной галерее состоится торжественное мероприятие – презентация книги-альбома «Откуда взлетают Жар-птицы», посвященной Заслуженному работнику культуры РФ, лауреату Губернской премии в области культуры и искусства, дважды обладателю Почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской», создателю и первому директору Детской картинной галереи Нине Иевлевой.

Книга представляет собой фотоальбом с биографической справкой о Иевлевой и отражает основные вехи ее творческой, педагогической и административной деятельности за более чем 50 лет и работу Детской картинной галереи за 30 лет, когда она была его директором.

Альбом содержит около 200 фотографии из личного архива Нины Иевлевой, фотографии рисунков и композиций, созданных детьми – ее воспитанниками и цитаты Иевлевой, отражающие суть ее концепции развития ребенка-художника и ребенка-зрителя, его изобразительного творчества, фотоматериалы выставок и проектов, реализованных в музее под ее руководством.

Нина Иевлева родилась в Куйбышеве 20 апреля 1940 года, начала профессиональную деятельность учителем начальных классов в школах № 6 и № 11. Её личная и профессиональная жизнь складывались так, что основным интересом её педагогической деятельности стали изобразительное искусство и художественное развитие детей. Она получила художественное образование на вечернем отделении Детской художественной школы (сейчас ДХШ № 1 им. Г.Е.Зингера), и после окончания в 1972 году работала учителем рисования в школе № 11.

 

Фото:   правительство СО

Успешный опыт работы с детьми и авторский оригинальный подход к развитию детского изобразительного творчества привел ее к решению о создании собственной детской изостудии, которая была открыта при Областном доме работников просвещения в 1978 году и очень скоро стала образцовой.

В 1982 г. у Нины Иевлевой возникла идея создания детской картинной галереи – художественного музея, в котором будут собираться и выставляться детские картины. Под музей был передан полуразрушенный особняк в историческом центре города. После реставрации зданию вернули прежний вид, был разбит сад. Сейчас этот дом, в котором изначально жила семья купца Ивана Андреевича Клодта – визитная карточка Самары, один из красивейших особняков города, памятник архитектуры федерального значения. 

Детская картинная галерея хранит в фондах тысячи детских рисунков со всего мира, которые были созданы за 70 лет, работы профессиональных художников, коллекцию авторских костюмных кукол. Эти экспонаты составляют основу ежегодных выставок. Кроме постоянной экспозиции и временных выставок в музее работают художественные мастерские по развитию детского изобразительного творчества, проходят мастер-классы, лекции, пешеходные экскурсии для детей и взрослых.

 

 

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