В день 79-ой годовщины первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича Самарский театр оперы и балета покажет балет «Ленинградская симфония»

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5 марта 2021 года в 18.30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится вечер балетов на музыку Дмитрия Шостаковича «Самара Шостакович Балет I». В программе вечера – балетный дивертисмент, балет «Фортепианный концерт» и балет «Ленинградская симфония».

Спектакль приурочен к 79-ой годовщине первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича. Произведение было дописано композитором 27 декабря 1941 года в эвакуации в Самаре. Первое исполнение симфонии состоялось на сцене Куйбышевского театра оркестром Большого театра под руководством Самуила Самосуда 5 марта 1942 года.

Грандиозное музыкальное произведение, отражающее трагические события военного времени, передающее величие подвига советских воинов, на долгие годы стало символом борьбы с фашизмом и величия народного духа.

Балет «Ленинградская симфония», либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Оформление создавал художник-плакатист Михаил Гордон. «Ленинградская симфония» ознаменовала собой уход от реалистичности драматического балета предыдущей эпохи, 1930-х-1950-х годов, к новой, более абстрактной эстетике, в которой танцевальная структура строится сообразно музыкальной – эта эстетика получит название «хореографический симфонизм».

Балет состоит из трех частей: «Безмятежное счастье», «Нашествие», «Реквием». Его герои – Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.

В Советском союзе этот балет ставился повсеместно. В Куйбышев спектакль пришел в 1986 году, постановку осуществлял сам Игорь Бельский, дирижером-постановщиком стал главный дирижер театра Александр Говоров. Как и нынешняя самарская постановка, предыдущий спектакль был оформлен по мотивам сценографии Михаила Гордона. Возвращением «Ленинградской симфонии» на самарскую сцену руководил балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков.

Дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов, художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона), художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона), художник по свету – Александр Наумов.

Премьера вечера балетов на музыку Дмитрия Шостаковича «Самара Шостакович Балет I» в Самаре состоялась в ноябре 2020 года.