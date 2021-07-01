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Ушла из жизни сценарист, драматург и искусствовед Ксения Драгунская

1 июля 2021 22:38
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Ей было 56 лет.

Ушла из жизни сценарист, драматург и искусствовед Ксения Драгунская, ей было 56 лет. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский, передают "Известия".

«Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти», — приводит его слова ТАСС.

Драгунская родилась в 1965 году в Москве. Ее отцом был писатель Виктор Драгунский, который создал известный цикл произведений для детей «Денискины рассказы».

Драгунская окончила ВГИК, ее первой драматургической работой стала пьеса «Знамя Октября», которая была опубликована в журнале «Современная драматургия» в 1993 году, также произведение перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии.

Кроме того, Драгунская написала пьесы «Эдит Пиаф. Мой легионер», «Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда», «Яблочный вор», а также сборники «Трепетные истории», «Пить, петь, плакать», автобиографический роман «Заблуждение велосипеда» и ряд других произведений.

В 2017 году была награждена Почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и средств массовой информации, также является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков/"Известия"

Теги: Ксения Драгунская умерла

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