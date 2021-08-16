Я нашел ошибку
Главные новости:
После матча с "Рубином" автор гола Иван Сергеев ответил на вопросы клубной пресс-службы.
Иван Сергеев: Будем продолжать работать, чтобы дальше были только победы
В честь знаменательной даты в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание.
Государственная инспекция по маломерным судам Самарской области отмечает 50-летний юбилей
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Первомайской временно ограничат движение транспорта
Каждый четверг в усадьбе Клодта проходят живые концерты самарских музыкантов.
Усадьба Клодта: авторское музыкальное шоу Дмитрия Буцыкова «Театр одной балалайки»
ООО «ВЭЛТ» развивает массовое производство по созданию пазлов.
В «Преображенке» запустили производство пазлов, экспортируемых в 101 страну мира
Инженеры Schmid GmbH создали комплект деталей Elantrie, который превращает практически любую машину с ДВС в электромобиль.
Немецкая компания Schmid GmbH начала выпускать электрическую Лада Нива. Цена 1,7 млн рублей
Про них многие не знают, но штрафы получают регулярно.
Правила отдыха на природе в России, которые нельзя нарушать
Дирекция Школы приняла такое решение по просьбе студентов, не успевших зарегистрироваться в связи с летними активностями.
Срок регистрации на Школу студенческого актива «Кузница кадров - 2021» продлен до 1 сентября
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.39
-0.08
EUR 86.51
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
В селе Смолкино состоится областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Усадьба Клодта: авторское музыкальное шоу Дмитрия Буцыкова «Театр одной балалайки»

16 августа 2021 19:11
84
Каждый четверг в усадьбе Клодта проходят живые концерты самарских музыкантов.

Авторское музыкальное шоу Дмитрия Буцыкова «Театр одной балалайки» в рамках Музыкальных четвергов в усадьбе Клодта пройдёт 19 августа в 18.30 по адресу: ул. Куйбышева, 139.

Каждый четверг в усадьбе Клодта проходят живые концерты самарских музыкантов. 19 августа со своим новым шоу выступит Дмитрий Буцыков – самарский балалаечник-виртуоз, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, участник культурных программ Зимних Олимпийских игр в Сочи и Всемирного фестиваля «Великая битва при реке Хан Сан До» (Южная Корея). 

Игра Дмитрия Буцыкова – это мастерство и экспрессия, настоящий музыкальный спектакль с русской балалайкой в главной роли! 

В программе музыкального шоу «Театр одной балалайки» прозвучат авторские музыкальные темы и оригинальные обработки известных мелодий: "Из вагантов" ("На французской стороне"), "Песня о друге", "Яблочко" и другие. 

Стоимость билета: 250 руб.
Рекомендуемый возраст посетителей: 8+

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону: 332 43 98.

 

Теги: балалайка усадьба Клодта шоу

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выступит виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков.
03 июня 2021, 15:09
В СОУНБ приглашают на сольную концертную программу «Театр одной балалайки»
Выступит виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков. Культура
814
В процессе светового шоу с помощью дронов была создана копия мемориала, которая рассыпалась на стаю журавлей, а затем превратилась в огромного голубя мира.
09 мая 2021, 16:25
Тысячи дронов над Ржевским мемориалом Советскому Солдату устроили световое шоу ко Дню Победы
В процессе светового шоу с помощью дронов была создана копия мемориала, которая рассыпалась на стаю журавлей, а затем превратилась в огромного голубя мира.
Общество
936
В центре внимания
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
113
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
898
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1224
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1299
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
14 августа 2021  12:30
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
1210
Весь список