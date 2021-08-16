Усадьба Клодта: авторское музыкальное шоу Дмитрия Буцыкова «Театр одной балалайки»

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Авторское музыкальное шоу Дмитрия Буцыкова «Театр одной балалайки» в рамках Музыкальных четвергов в усадьбе Клодта пройдёт 19 августа в 18.30 по адресу: ул. Куйбышева, 139.



Каждый четверг в усадьбе Клодта проходят живые концерты самарских музыкантов. 19 августа со своим новым шоу выступит Дмитрий Буцыков – самарский балалаечник-виртуоз, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, участник культурных программ Зимних Олимпийских игр в Сочи и Всемирного фестиваля «Великая битва при реке Хан Сан До» (Южная Корея).

Игра Дмитрия Буцыкова – это мастерство и экспрессия, настоящий музыкальный спектакль с русской балалайкой в главной роли!

В программе музыкального шоу «Театр одной балалайки» прозвучат авторские музыкальные темы и оригинальные обработки известных мелодий: "Из вагантов" ("На французской стороне"), "Песня о друге", "Яблочко" и другие.

Стоимость билета: 250 руб.

Рекомендуемый возраст посетителей: 8+

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону: 332 43 98.