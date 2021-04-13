Я нашел ошибку
Главные новости:
Данный вид ремонта предназначен для снятия очагов аварийности до старта основных видов работ. 
Сегодня аварийно-ямочный ремонт ведется на улице Вольской в Самаре
Осмотры и проверки пройдут во всех муниципальных районах Самарского области, в том числе в Самаре и Тольятти.
В Самарской области начались проверки гарантийных объектов дорожного строительства
Его перевели из медсанчасти в отряд колонии в связи с улучшением здоровья.
Исследования не подтвердили туберкулез и коронавирусную инфекцию у Алексея Навального
Он исполнял такие песни, как "Вероника", "Александрина", "Березовый сок", "Белоруссия".
Умер один из легендарных "Песняров" Леонид Борткевич
В нем примут участие активисты волонтерских центров партии и участники предварительного голосования.
«Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля проведет во всех регионах всероссийский субботник
Три года назад была сделана пересадка сердца в Индии. Через месяц после этого у него стал развиваться коронарит.
В Петербурге 11-летнему мальчику повторно пересадили сердце 
Губернатор Амурской области Василий Орлов вручил благодарственные письма медикам и пожарным.
В Благовещенске мужчину, прооперированого во время пожара, выписали 
Для этого потребовалось отключение горячего водоснабжения в районах города.
В Самаре ведутся температурные испытания на теплосетевых объектах   
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Умер один из легендарных "Песняров" Леонид Борткевич

13 апреля 2021 17:59
93
Он исполнял такие песни, как "Вероника", "Александрина", "Березовый сок", "Белоруссия".

Белорусский музыкант, в прошлом солист "золотого состава" группы "Песняры" Леонид Борткевич умер в возрасте 71 года, передает ТАСС.

"Сегодня в Минске скончался один из легендарных "Песняров" Леонид Борткевич", - говорится в опубликованном во вторник сообщении в группе коллектива в Facebook.

Заслуженный артист Белоруссии Леонид Борткевич в 1970-1980 годах, а затем в 1999-2003 годах был солистом вокально-инструментального ансамбля "Песняры", созданного народным артистом СССР Владимиром Мулявиным. Борткевич был одной из звезд этого коллектива. Он исполнял такие песни, как "Вероника", "Александрина", "Березовый сок", "Белоруссия". После смерти Мулявина в 2003 году был создан коллектив "Песняры" под управлением Борткевича, с которым тот выступал до недавнего времени.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Институт искусственного интеллекта представил свои ключевые компетенции. В основе инновационных разработок Института - принципы междисциплинарности.
13 апреля 2021  16:55
Состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета
120
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
13 апреля 2021  11:35
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
208
Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.
12 апреля 2021  14:33
ЕГЭ в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России
463
Весь список
В центре внимания
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
13 апреля 2021  13:13
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
Транспорт
201
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
13 апреля 2021  12:55
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
Здравоохранение
271
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары Мой космос состоялся!
13 апреля 2021  11:21
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары «Мой космос» состоялся!
Общество
228
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
13 апреля 2021  10:52
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
Транспорт
207
Отопительный сезон в Самаре завершается
13 апреля 2021  09:49
Отопительный сезон в Самаре завершается
ЖКХ
276
Весь список