Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

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Советская и российская актриса Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ имени А.П. Чехова, передает РИА Новости.

"Невероятно трудно это произнести и невозможно принять. <...> Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", — говорится в публикации.

Отмечается, что последний год актриса боролась с тяжелой болезнью.

"Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет", — заявили в театре.

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила в МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О.П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХАТ имени А.П. Чехова.

Наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!" и многим другим.

В 1998 году получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной артистки России.