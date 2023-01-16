Умерла известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида

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Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал Rainews24.

До последнего времени Лоллобриджида проживала на вилле на Аппиевой дороге в Риме. В сентябре прошлого года сообщалось, что она сломала ногу, упав у себя дома, но успешно перенесла операцию, ее состояние не вызывало у врачей опасений.

Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко. Впервые появилась на экране в 1946 году. Всемирную славу принесла ей роль Аделины в французском фильме "Фанфан-тюльпан" (1952), где ее партнером был Жерар Филип.

На счету актрисы множество работ в кино, в том числе в таких лентах, как "Провинциалка" (1953), "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери" (1956), "Приходи в сентябре" (1961), "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл" (1968).

В 1970-х ее кинематографическая карьера пошла на спад, но актриса занялась фотожурналистикой, пробовала себя в ваянии скульптур, как режиссер сняла документальную ленту о Кубе. В последние десятилетия активно занималась общественной деятельностью, сотрудничала с ООН и ЮНЕСКО.