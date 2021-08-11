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Умерла актриса Сабина Тозия из сериала «Великолепный век»

11 августа 2021 15:34
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Ей было 75 лет.

Актриса Сабина Тозия, сыгравшая кормилицу султана Сулеймана в популярном историческом сериале «Великолепный век», скончалась на 76-м году жизни. Об этом в среду, 11 августа, сообщила ее коллега по картине Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем-султан, передают "Известия".

«Я так тебя люблю. Мы поработали вместе над тремя потрясающими проектами: «Великолепным веком», «Материнской раной» и «Мафия не может править миром». Вчера тебя не стало. Мое сердце разрывается», — написала Узерли в сторис в своем Instagram.

Точную причину смерти Тозии пока не сообщают.

Сабина Тозия родилась 17 апреля 1946 года в Скопье в Югославия. Училась актерскому мастерству в Государственном театре Скопье. Последним проектом, в котором Тозии приняла участие, стал сериал «Мафия не может править миром». Она покинула его из-за проблем со здоровьем.

 

Фото: Tim's Productions/"Известия"

 

 

Теги: Сабина Тозия «Великолепный век» умерла

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