Умерла актриса Анджела Лэнсбери, сыгравшая главную роль в сериале "Она написала убийство"

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Актриса Анджела Лэнсбери, наиболее известная по главной роли в детективном сериале "Она написала убийство", скончалась в возрасте 96 лет, передает РИА Новости.

"Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла сегодня (во вторник - ред.) во сне в своем доме в Лос-Анджелесе", - сообщает издание People со ссылкой на заявление ее семьи.

Отмечается, что актриса не дожила пять дней до 97-летия.

За роль Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство" (1984-1996) Лэнсбери была удостоена четырех премий "Золотой глобус". Актриса также снялась в таких картинах как "Смерть на Ниле" (1978) и "Моя ужасная няня" (2005).

Фото: Corymore Productions (1984)/РИА Новости