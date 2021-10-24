Умер Александр Рогожкин режиссер фильма "Особенности национальной рыбалки"

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Советский и российский кинорежиссер Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ленфильма".

Причина смерти не уточняется.

Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Первое образование получил в Ленинградском государственном университете по специальности историк-искусствовед. С 1974 по 1977 год работал художником-декоратором на киностудии "Ленфильм". В 1982 году окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова.

Наибольшую популярность Рогожкину как режиссеру принесли такие фильмы, как "Особенности национальной охоты" (1995), "Особенности национальной рыбалки (1998) и "Кукушка" (2002). Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998) и "Убойная сила" (2000). Всего на его счету более 15 снятых картин.

В 2004 году Рогожкину присвоили звание Народного артиста России.

Фото: РИА Новости / Галина Кмит