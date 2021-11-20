Умер Валерий Гаркалин

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Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, сообщил телеканал "Россия 24", передает РИА Новости.

"Он был выдающимся и любимым актером и педагогом. Одним из важнейших столпов на нашем факультете эстрады", — сказал ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.

В октябре актера госпитализировали с коронавирусом. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое, он находился в реанимации.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988-м окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС.

Известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Также он был педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.

В 2008 году Гаркалину присвоили звание "Народный артист Российской Федерации".

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина