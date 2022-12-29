Я нашел ошибку
Главные новости:
Ему было 82 года.
Умер легендарный бразильский футболист Пеле
Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняли авторы закона.
Путин подписал закон о возможности дистанционных медосмотров водителей перед рейсом
В возрасте 85 лет.
Умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев
16 лет назад у девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана челюсть.
В Клиниках СамГМУ прошла первая операция на челюсти с применением эндопротеза
Об этом рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Цены на электроэнергию в России остаются стабильными
Анестезиологи-реаниматологи, невролог, кардиолог, неонатолог.
В этом году коллектив Тольяттинской горбольницы им. В.В. Баныкина пополнили шесть молодых врачей
Всего у Валерия и Раушании Сидоровых 21 ребенок
Многодетная семья из Клявлинского района в канун Нового года получила от Дмитрия Азарова ключи от автомобиля
Игрок нашей команды вместе Дедом Морозом ездил по Самаре и поздравлял семьи, нуждающиеся в поддержке, с наступающим Новым годом.
Защитник «Крыльев Советов» Владислав Тепляков принял участие в акции «Новогодние «Крылья»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.33
1.4
EUR 75.66
1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев

29 декабря 2022 21:10
142
В возрасте 85 лет.

Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.

"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста России Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране", — написала она.

Причина смерти не уточняется.

В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В 1960 году закончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, а также президентом основанной им в 1990 году "Российской ассоциации электроакустической музыки".

Артемьев написал музыку к двум Олимпиадам в России и более чем к 150 фильмам. К числу самых известных относятся киноленты "Солярис" (1972), "Зеркало" (1975) и "Сталкер" (1980) режиссера Андрея Тарковского, а также работы "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Раба любви" (1976), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1980), "Родня" (1981) Никиты Михалкова и фильм "Сибириада" (1979) Андрея Кончаловского.

В 1999 году получил звание "Народного артиста России", в 2022 — Героя Труда России.

 

Фото:    РИА Новости / Владимир Астапкович

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
29 декабря 2022  13:18
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
287
Что изменится в жизни россиян с 1 января
29 декабря 2022  11:52
Что изменится в жизни россиян с 1 января
255
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
29 декабря 2022  10:40
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
571
Перед Новым годом в Самару пришел снег.
29 декабря 2022  10:34
Перед Новым годом в Самару пришел снег
263
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
29 декабря 2022  10:25
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
251
Весь список