Умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев

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Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.

"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста России Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране", — написала она.

Причина смерти не уточняется.

В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В 1960 году закончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, а также президентом основанной им в 1990 году "Российской ассоциации электроакустической музыки".

Артемьев написал музыку к двум Олимпиадам в России и более чем к 150 фильмам. К числу самых известных относятся киноленты "Солярис" (1972), "Зеркало" (1975) и "Сталкер" (1980) режиссера Андрея Тарковского, а также работы "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Раба любви" (1976), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1980), "Родня" (1981) Никиты Михалкова и фильм "Сибириада" (1979) Андрея Кончаловского.

В 1999 году получил звание "Народного артиста России", в 2022 — Героя Труда России.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович