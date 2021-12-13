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В понедельник, 13 декабря, умер советский и российский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Сергей Соловьев, передают "Известия".

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Карелии. Дебютировал в качестве режиссера на студии «Мосфильм». Является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе.

Соловьев является лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), Государственной премии СССР (1977). В 1993 году удостоен звания народного артиста РФ.

Фото: "Известия"/Александр Казаков