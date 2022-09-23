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Умер режиссер «Вечного зова» и «Тени исчезают в полдень» Владимир Краснопольский

23 сентября 2022 21:53
89
Ему было 89 лет.

Российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет, пишут "Известия".

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, <...> режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», — сообщили 23 сентября в Союзе кинематографистов.

В союзе выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем на «Мосфильме».

В соавторстве с режиссером Валерием Усковым снял такие фильмы и телевизионные сериалы как, «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве», «Ночные забавы» и другие.

Краснопольский — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Он награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.

 

Фото:   Союз кинематографистов

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