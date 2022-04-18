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Умер режиссер и педагог Леонид Хейфец

18 апреля 2022 20:37
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Ему было 87 лет.

Народный артист РФ, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость - Леонида Ефимовича не стало", - сказал он.

Заславский назвал Хейфеца выдающимся режиссером и педагогом. Среди его выпускников такие артисты как Нина Чусова, Виктория Толстоганова, Павел Деревянко и другие актеры.

"Леонид Ефимович был и великим режиссером, поставившим спектакли, которые стали эпохальными - это "Смерть Иоанна Грозного", "Павел I", и великим театральным педагогом. Это совершенно разные профессии, которые Хейфец соединял", - подчеркнул собеседник агентства.

 

Фото:    Михаил Терещенко/ТАСС

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