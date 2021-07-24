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Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин

24 июля 2021 18:25
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Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни.

Продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами "Ласковый май" и "Мираж", скончался на 60-м году жизни, сообщил продюсер Андрей Разин, передает РИА Новости.

"На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны... Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа "Ласковый май". Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют", - написал Разин в Instagram.

Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых "Руки вверх", "Ласковый май", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другие.

 

Фото : Алексей Мускатин/ВКонтакте/РИА Новости

Теги: Алексей Мускатин продюсер умер

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