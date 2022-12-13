Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев

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Президент выборгского кинофестиваля «Окно в Европу», российский кинокритик, киновед, кинопродюсер и педагог Армен Медведев скончался во вторник, 13 декабря, на 85-м году жизни. Об этом информировала пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), пишут "Известия".

Армен Медведев родился 28 мая 1938 года в Москве. Он работал главным редактором журнала «Искусство кино», являлся главой Госкино РФ, преподавал во ВГИКе.

На протяжении длительного времени Медведев занимал пост президента ежегодного национального кинофестиваля «Окно в Европу», который проходит в Выборге с 1993 года.

Медведева также наградили призом «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие кино в России.

Фото: TASS/Юрий Белинский/ИЗВЕСТИЯ