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Умер народный артист СССР режиссер Владимир Наумов

29 ноября 2021 15:12
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Ему было 93 года.

Создатель фильмов "Тегеран-43" и "Бег", народный артист СССР режиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Владимир Наумов умер сегодня", - сказал собеседник агентства.

Смерть режиссера ТАСС подтвердил его сын художник Алексей Наумов.

Наумов родился 6 декабря 1927 года. В 1951 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В студенческие годы был ассистентом Игоря Савченко на съемках фильма "Третий удар" (1948), в котором дебютировал как киноактер. После смерти Савченко вместе с режиссером Александром Аловым завершил его картину "Тарас Шевченко". С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди совместных работ - "Старая крепость", "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь", "Ветер".

 

Фото:    Михаил Терещенко/ТАСС

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