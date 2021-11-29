Умер народный артист СССР режиссер Владимир Наумов

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Создатель фильмов "Тегеран-43" и "Бег", народный артист СССР режиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Владимир Наумов умер сегодня", - сказал собеседник агентства.

Смерть режиссера ТАСС подтвердил его сын художник Алексей Наумов.

Наумов родился 6 декабря 1927 года. В 1951 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В студенческие годы был ассистентом Игоря Савченко на съемках фильма "Третий удар" (1948), в котором дебютировал как киноактер. После смерти Савченко вместе с режиссером Александром Аловым завершил его картину "Тарас Шевченко". С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди совместных работ - "Старая крепость", "Павел Корчагин", "Как закалялась сталь", "Ветер".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС