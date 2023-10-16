Умер композитор Геннадий Гладков

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Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Об этом 16 октября сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов, пишут "Известия".

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», — рассказал он.

В разговоре с «Известиями» Аминов назвал причиной смерти возраст композитора.

Гладков является автором музыки более чем к 100 кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам. Среди них — «Джентльмены удачи», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дон Сезар де Базан», «Бременские музыканты», «38 попугаев», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Малыш и Карлсон» и многие другие.

Имел звания Народного артиста РФ и заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2011 году композитор был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Фото: freepik.com