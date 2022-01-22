Я нашел ошибку
Главные новости:
22 января в областном центре сильный снег, а также метель с порывами ветра.
Владимир Василенко объезжает районы Самары с проверкой качества выполненных работ 
Ему было 76 лет.
Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис
На дорогах снежные заносы.
Ночью в Самарской области сохранится сильный снег, метель
Абат Аймбетов покинул "Крылья Советов"
Абат Аймбетов покинул "Крылья Советов"
Правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон"
Правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон"
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
В Самаре столкнулись три автомобиля, пострадал человек
В Самаре столкнулись три автомобиля, пострадал человек
Самарский адвокат: за сообщение о ложном минировании грозит крупный штраф или реальный срок
Самарский адвокат: за сообщение о ложном минировании грозит крупный штраф или реальный срок
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис

22 января 2022 15:44
73
Ему было 76 лет.

Латвийский актер Арнис Лицитис, известный по картинам "Узник замка Иф" и "Мушкетеры 20 лет спустя", умер в возрасте 76 лет. Об этом в пятницу сообщил его соотечественник, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис, передает ТАСС.

"Прекрасный актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис покинул нас. Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино", - написал он на своей странице в Facebook, не уточнив причину смерти артиста.

Арнис Лицитис получил известность по роли лорда Винтера в фильме "Мушкетеры двадцать лет спустя" и королевского прокурора Вильфора в картине "Узник замка Иф". Кроме того, он снимался в фильмах "Русь изначальная", "Признать виновным" и "Затерянный в Сибири". Известно также его участие в юмористической телепередаче "Белый попугай" на телеканале ОРТ (ныне Первый канал) и в сериале "Ранетки".

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
196
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
569
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
741
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
568
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
1255
Весь список