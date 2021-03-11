Умер известный композитор, народный артист России Виктор Лебедев

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Известный композитор, народный артист России Виктор Лебедев, автор музыки к нескольким десяткам кинофильмов, в том числе к картинам "Гардемарины, вперед!", "Небесные ласточки", "Будьте моим мужем", умер на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Виктор Михайлович Лебедев скоропостижно умер сегодня утром", - сказали в комитете. Отпевание состоится утром 16 марта в Спасо-Преображенском соборе.

Более 60 лет своей жизни Лебедев посвятил Санкт-Петербургскому государственному институту культуры. В сообщении на сайте вуза отмечается, что талант композитора был высоко оценен его учителем Дмитрием Шостаковичем. "Широкую известность и признание миллионов благодарных слушателей принесли Лебедеву работы в кино, драматическом и оперном театрах, в песенном творчестве и в жанре мюзикла. <…> Выдающийся композитор работал с известными российскими режиссерами и артистами, которые высоко ценили его умение создать точный музыкальный образ", - отметили в ректорате вуза.

"Не стало человека, близкого очень многим, человека, уход которого - огромная личная потеря для его родных, друзей, коллег. Человека открытого, отзывчивого и доброжелательного, до конца дней сохранявшего интерес к жизни и красоте, умевшего заряжать энергией всех, кто его окружал", - сказали в ректорате. .

Виктор Лебедев родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С 1960 года преподавал в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской. Лебедев был профессором, деканом факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры и заведующим кафедрой мюзикла и эстрадно-джазового исполнительства. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1986), награжден орденом Почета (2001) и орденом Дружбы (2011).

Лебедев написал музыку к таким знаменитым фильмам как "Ищите женщину" (1982 год), "Небесные ласточки" (1976 год), "Будьте моим мужем" (1981 год), "Зависть богов" (2000 год). Последняя его работа в кино - музыка к фильму "Трудно быть богом" Алексея Германа-старшего (2013 год). Также среди его обширного творческого наследия - оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра.

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