Умер художник-постановщик мультфильма "Винни-Пух" Владимир Зуйков

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Художник-постановщик анимационных картин "Винни-Пух" и "Фильм, фильм, фильм" Владимир Зуйков ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова", - сказал Капков, назвав его одним из последних выдающихся художников советской анимации. Причиной смерти, по словам Капкова, стал коронавирус.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. Он окончил Московский педагогический институт имени Потемкина, преподавал в школе, работал иллюстратором в книжных издательствах, журналах, газетах. В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком на "Союзмультфильме". Он принял участие в создании более 30 мультфильмов, среди которых "Фильм, фильм, фильм", трилогия про Винни-Пуха, "Икар и мудрецы" Федора Хитрука, "Халиф-аист" Валерия Угарова и другие.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС