Умер британский композитор Мэттью Стрэкан - автор музыки к шоу «Кто хочет стать миллионером?» 

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Британский композитор Мэттью Стрэкан, ставший автором музыки для телепередачи «Кто хочет стать миллионером?», скончался в возрасте 50 лет, пишут "Известия" со ссылкой на газету The Sun.

По данным издания, в дом музыканта в предместье Лондона Туикенем вызывали бригаду врачей, они констатировали смерть Стрэкана.

Представители Скотленд-Ярда сообщили, что правоохранительные органы не считают смерть композитора подозрительной, и о причине кончины Стрэкана можно будет сказать точно только после проведения вскрытия.

Стрэкан не только писал музыкальные темы для телепрограмм, но также и музыку для фильмов. Его произведения звучат в шоу Question Time и Winning Lines, сериале «Детективы» (1993–1997), фильмах «Миллионер из трущоб» (2008) и «Мой мальчик» (2002). За время своей творческой карьеры музыкант был удостоен 12 премий Американского общества композиторов, авторов и издателей.

Фото: wikimedia.org/"Известия"