Умер актер, кинорежиссер и продюсер, старший брат Тиграна Кеосаяна, Давид Кеосаян

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Умер актер, режиссер и продюсер Давид Кеосаян, сообщила в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, передает РИА Новости. Ему был 61 год.

"Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. "Джана, нельзя узурпировать ветер!" — говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует", — написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT.

Давид Кеосаян родился 10 апреля 1961 в Москве. В 1983 он окончил журфак МГУ имени Ломоносова.

Он продюсировал такие проекты, как "Бедная Саша", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Президент и его внучка", "Марш Турецкого", "Крымский мост. Сделано с любовью!" и многие другие.

Фото : Гильдия продюсеров России/РИА Новости