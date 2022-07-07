Умер актер Джеймс Каан, снявшийся в "Крестном отце"

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Американский актер Джеймс Каан, наиболее известный по роли Сантино Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", скончался в возрасте 82 лет, передает РИА Новости.

"С глубокой печалью сообщаем, что Джимми умер вечером 6 июля", - сообщается на его странице в Twitter.

За роль старшего сына дона Вито Корлеоне актер был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Помимо "Крестного отца" Каан запомнился зрителям по таким фильмам, как "Люди дождя" (1969), "Игрок" (1974) и "Вор" (1981).

Фильм "Крестный отец", повествующий о преступном бизнесе семьи Корлеоне, был снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 году. В главных ролях снялись Марлон Брандо и Аль Пачино. Фильм получил три премии "Оскар". Позже вышли еще две серии "Крестного отца". Долгое время первая часть эпопеи оставалась самым кассовым фильмом.

Актеры Джеймс Каан и Клайв Оуэн. Архивное фото РИА Новости / Екатерина Чеснокова