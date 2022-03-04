Украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в пятницу, что суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины", передает ТАСС.

"Михалков Никита Сергеевич <...> Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому <...> Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Публикация сопровождалась фотографией решения суда, согласно которому Михалкова подозревают по статье 110 УК страны - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС