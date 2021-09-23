«Учитесь видеть красоту!»: выставка к 110-летию со дня рождения театрального художника Александра Васильева

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25 сентября, в честь 110-летия со дня рождения театрального художника, члена-корреспондента Академии художеств СССР, народного художника РСФСР, нашего земляка Александра Павловича Васильева, Самарский художественный музей представляет выставку «Учитесь видеть красоту!».

В экспозиции представлены выразительные театрализованные портреты, отражающие дух времени и характеры моделей. Интерьеры мастерской художника и великолепные постановочные натюрморты, в которых чувствуется трепетное отношение художника к окружающему миру. Выставка дополнена подлинными предметами, которые можно увидеть на картинах Васильева, вещами, находившиеся в мастерской художника, зарисовками к будущим произведениям, а также рисунками на лоскутках тканей.

Особое место в экспозиции занимают вымышленные художником персонажи — «балбетки-толкушки» — предметы кухонной утвари различной формы, выточенные из дерева и раскрашенные художником. В названии объедены два понятия: «балбес» и «бабетка» – шляпка, модная в 1960-е. Они стали для Александра Васильева его собственным театром, где можно создавать спектакли, проигрывать жизненные ситуации, изучать характеры героев.

Александр Павлович Васильев — необычный художник, человек уникального творческого темперамента, вечный труженик искусства.

Выставка продлится до 24 октября.

Фото: минкульт СО