Я нашел ошибку
Главные новости:
Отдать свой голос «за Сызрань!» жители региона смогут на сайте «Самара-доблесть.рф».
По инициативе Дмитрия Азарова дан старт сбору подписей за присвоение Сызрани звания «Город трудовой доблести»
Для тушения пожара привлекались 48 человек, 23 единицы техники.
В Кинель-Черкассах горел деревянный дом барачного типа
В Главном управлении состоялась торжественная церемония представления молодых офицеров.
Выпускники ВУЗoв МЧС РФ пополнили ряды подразделений ГУ МЧС СО
Минэкологии Красноярского края направило в природный парк "Ергаки" дополнительные группы инспекторов.
Медведя застрелили на месте нападения на туристов в природном парке "Ергаки"
В первый день форума эксперты обсудили актуальные тренды развития туристического рынка в 2021 году.
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в августе.
Что изменится в жизни россиян в августе
Столкновение в Кинельском районе: трое погибших
Столкновение в Кинельском районе: трое погибших
В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году
В Самаре вторую очередь «Вива Лэнда» планируют построить к 2026 году
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
-0.24
EUR 86.92
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
В Октябрьском районе состоялась акция "Чистый берег"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У посетителей библиотек читальный зал популярнее абонемента

29 июля 2021 12:22
166
У посетителей библиотек читальный зал популярнее абонемента

У посетителей библиотек читальный зал популярнее абонемента. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По данным опроса, 37% респондентов посещают библиотеки с той или иной периодичностью, причем 14% реже, чем в раз в год. 63% опрошенных не ходят в библиотеки вовсе.

Чем моложе респонденты, тем чаще они посещают библиотеки (47% среди россиян до 34 лет, 30% среди россиян старше 45 лет). Женщины посещают библиотеки чуть чаще мужчин (39% и 36% соответственно). Сильный пол предпочитает специализированные библиотеки (12% против 9% среди женщин), женщины же чаще ходят в детские библиотеки (14% против 6% среди мужчин). Причем женщины чаще предпочитают брать книги домой по абонементу (42% против 32% среди мужчин) и посещать мастер-классы (14 и 11% соответственно). Мужчины же чаще ходят в читальный зал (45% против 38% среди женщин).

Судя по данным опросов SuperJob, число россиян, которые ходят в библиотеки, снижается: 44% в 2007 году, 40% в 2017 году и 37% сейчас. Мастер-классы в библиотеках стали чуть более популярны (13% сегодня против 10% в 2017 году).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 755
  • Время проведения: 9—26 июня 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 5000 респондентов
Теги: библиотека

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской губернии продлится уникальный общественно-просветительский проект
07 июля 2021, 14:01
В Самарской губернии продлится уникальный общественно-просветительский проект
Одним из участников форсайт-сессий «Ресурсная среда для каждого» станет Самарская областная универсальная научная библиотека. Общество
556
В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской
18 июня 2021, 10:42
В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской
Срок выполнения работ - до 15 августа 2021 года. Благоустройство
572
Мебель от лучших мировых дизайнеров Fabian Smith для библиотек
02 июня 2021, 09:34
Мебель от лучших мировых дизайнеров Fabian Smith для библиотек
Библиотеку можно обставить стеллажами, шкафами, использовать готовые гарнитуры или удобные современные модульные системы с возможностью по-своему... Всё в Дом
148
В центре внимания
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
29 июля 2021  13:26
Печальный рекорд: 412 человек заболело коронавирусом за сутки в Самарской области
235
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
29 июля 2021  11:15
В Самаре из-за велосоревнований временно перекроют ряд дорог
216
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
29 июля 2021  10:18
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района
333
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.
28 июля 2021  14:55
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
559
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
675
Весь список