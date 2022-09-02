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Творческие деятели культуры Сызрани приняли участие в праздновании Дня шахтера и Дня  города Снежное

2 сентября 2022 20:25
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На празднике было сказано много добрых слов и поздравлений.

27 августа в городе Снежное Донецкой Народной Республики  прошло праздничное мероприятие «Славься, город мой родной», посвященное Дню города и Дню шахтера. В мероприятии приняли участие творческие деятели Сызрани.

Тепло встречали снежнянцы гостей Самарской области — лауреата Международных и всероссийских конкурсов Александра Серова, автора-исполнителя, артиста Сызранского драматического театра Владислава Смирнова, певицу и очаровательную ведущую Юлию Матвееву.

Возглавила делегацию Пивсаева Елена Николаевна, начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления Министерства культуры Самарской области.

Елена Николаевна Пивсаева, рассказала, как прошла творческая командировка:

«Наша делегация Самарской области вернулась из города Снежное, куда мы были делегированы на выступление с концертной программой,  посвященной дню города и дню шахтера.  «День Шахтера» —  для Донбаса самый главный праздник.

Мы были очень рады получить приглашение и справились с поставленной задачей, благополучно добрались, замечательно выступили, порадовали жителей города. Состав делегации очень профессиональный, артисты замечательные. Нас и дальше приглашают в гости. Эту работу продолжим, будем сотрудничать по культурным проектам  с городом Снежным».

Творческая делегация передала поздравление от главы городского округа Сызрань Анатолия Евгеньевича Лукиенко, а также преподнесла в подарок книги о Сызрани и  методическую литературу по деятельности культурно-досуговых  учреждений от  Агентства социокультурных технологий.

На празднике было сказано много добрых слов и поздравлений, первый заместитель главы администрации г. Снежное Наталья Чиркина отметила:

«Более ста лет истории нашего города связаны с добычей антрацита. Родина высоко оценила работу горняков Снежного. Шесть из них стали Героями социалистического труда, а город награжден орденом Знак Почета. В этом году мы видим насколько преобразилось Снежное ко Дню города. От имени всех горожан мы благодарим Самарскую область за огромную помощь и поддержку. Мы уверены, что у нашего города есть будущее, мы построим его все вместе! В этот день хочу пожелать всем снежнянцам чистого мирного неба над головой, благополучия, хорошей работы, достойной зарплаты, пусть крепкими и здоровыми растут наши дети». 

Концерт прошел в  центре культуры и досуга «Снежинка». Его ремонтируют в рамках договора о сотрудничестве Самарской области с ДНР.  Напомним, Губернатор Дмитрий Азаров вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и руководством города Снежное определили первоочередные задачи. Сейчас  идет ремонт социальных объектов. Также ведется проработка вопроса о ремонте объектов в 2023 году. Налажены и культурные  связи. В июне, с большим успехом прошел концерт ансамбля песни и танца «Волжские казаки». Артисты выступили с программой «Победа будет Zа нами». Впереди новые выступления, совместные проекты, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:    минкульт СО

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