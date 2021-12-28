Творческая экосистема: в двух поселениях Волжского района заработали обновленные дома культуры

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Во вторник, 28 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с депутатом Госдумы Александром Хинштейном приняли участие в открытии обновленных культурных пространств в поселениях Волжского района – Подъем-Михайловка и Сухая Вязовка. Оба досуговых центра привели в порядок благодаря национальному проекту «Культура».

Культурный центр «Юность» в Подъем-Михайловке не ремонтировался с 1979 года: выглядел он, как говорят старожилы, неприглядно. В канун Нового года ДК преобразился как внешне, так и внутренне. Благодаря перепланировке в культурном центре появились дополнительные пространства для выставок, встреч по интересам, индивидуальной работы.

Расширился и спектр услуг – плюсом к действующим клубам открылась студия классического танца для детей, игровая комната, заработали секции выходного дня и клуб оздоровительной гимнастики для пожилых. Капитально отремонтировали сцену и зрительный зал на 200 мест, закупили современную звуковую и светотехнику.

«Юность» – один из двадцати ДК, которые благодаря нацпроекту «Культура» получили или получат в ближайшее время «вторую жизнь».

«Я очень надеюсь, что этот обновленный дом культуры с гордым названием «Юность» будет радовать жителей своей новой жизнью, а творческие коллективы будут добиваться замечательных успехов на областных и не только конкурсах. Давайте открывать новые таланты, – обратился к сельчанам Дмитрий Азаров. – В Самарской области талантливых, ярких людей очень много, и разглядеть талант в каждом мы постараемся и здесь, в доме культуры «Юность».

«Замечательно, что у нас меняется облик домов культуры, меняется культурное пространство и культурная среда, – добавил Александр Хинштейн. – И это, в первую очередь, для того, чтобы у людей, живущих в селах и малых городах, не возникало ощущения своей второсортности. Глубинка – - это не провинция, это понятие не географическое, а понятие глубоко внутреннее».

Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн осмотрели помещения ДК, пообщались с творческими коллективами и старожилами Волжского района. Один из них – ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ефимович Беляев. Обновление ДК для него событие особое – разведчик и участник русско-японской войны после демобилизации много лет работал заведующим клубом в родном селе Яблоневый Овраг. В свои 95 лет Алексей Беляев выглядит бодро и всегда занят творчеством. Он мастерит из дерева вещи, необходимые в любом хозяйстве. Изделия ручной работы ветеран раздает односельчанам.

Алексей Беляев поделился с гостями историей своей жизни, показал фронтовые и послевоенные фотографии, рассказал о своей большой семье.

Военная тема получила продолжение в сельской библиотеке, где заработала передвижная интерактивная выставка «Вехи войны». Экспозиция посвящена Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, родившимся или проживавшим в Волжском районе. О каждом Герое, о подробностях их военной и мирной жизни рассказала директор историко-краеведческого музея Волжского района Елена Гундорина.

Музей имени А.В. Юшкина расположен в селе Дубовый Умет, но музейные работники давно вынашивают идею расширения. В частности, филиал музея планируется разместить в селе Рождествено, на правом берегу Волги. Есть подходящее здание, а восстановить его и приспособить под нужды музея планируется на губернаторский грант – заявка оформляется.

Елена Гундорина поделилась замыслом с Губернатором и получила поддержку. Одобрил он и место для будущей экспозиции. По мнению Дмитрия Азарова, музей в Рождествено может стать местом притяжения, магнитом для туристов.

После капитального ремонта центр культуры и досуга «Колос» открылся сегодня и в селе Сухая Вязовка. После реконструкции он также наполнился новыми смыслами. По задумке сотрудников, которую поддержали сельчане, ДК должен вновь стать центром притяжения жителей всех возрастов. Для этого благодаря нацпроекту появилось все необходимое: дополнительные помещения, техника и специальное оборудование.

«Наша задача объединить ресурсы поселения – спортивные, творческие, интеллектуальные – в культурную экосистему», – поделилась директор «Колоса» Светлана Багрянцева.

«Второе дыхание», говорят сотрудники центра, открылось и у жителей. Дети с удовольствием идут в новые творческие коллективы – вокально-инструментальные, хоровые, танцевальные. Молодежь – на бальные танцы, бачату. Есть чем заняться и пожилым, и людям с ограниченными возможностями – в центре появилась комната для настольных игр, действует любительское объединение «Домашний очаг» (рукоделие и кулинария) и другие секции по интересам.

Гордость клуба – девичий коллектив, который играет в футбол (призер турнира «Лето с футбольным мячом»). Зимой, когда футбольная жизнь замирает, девочки занимаются спортивными танцами и поют в хоре.

После знакомства с коллективами «Колоса» Дмитрий Азаров пожелал всем творческих успехов и пообещал следить за достижениями жителей Сухой Вязовки: «Уверен, в новом доме культуры всегда будет творчество, народное искусство, тем более следующий год у нас особенный – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России», – резюмировал глава региона.

Фото: СОВА