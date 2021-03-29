ЦРК «Художественный» представляет мистическую драму «Снега больше не будет» 

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«Снега больше не будет» (18+)

1 апреля в 19.00 Киноклуб «Треугольник» (ЦРК «Художественный», Самара, ул. Куйбышева, 105) в рубрике «Мировые премьеры» представляет мистическую драму известного польского режиссёра Малгожаты Шумовской «Снега больше не будет».

«Снега больше не будет» - меланхоличная и загадочная история, созданная в соавторстве с немецким кинематографистом Михаилом Энглертом.

Картина повествует о рожденном в Припяти – городе возле Чернобыльской АЭС- массажисте Жене, который обладает паранормальными способностями и помогает с их помощью жителям богатого предместья. Главную роль исполнил Алек Утгофф – уроженец Киева, сыгравший русского ученого в третьем сезоне известного американского сериала «Очень странные дела».

Сам актёр Алек Утгофф о своём герое отзывается так: «Мой герой, на самом деле, Воланд. Воланд же приходит спасти людей, показав им, кто они есть. Он расставляет все по местам, балансирует, стабилизирует мир, и Женя делает то же самое. Но Воланд приносит с собой опасные силы ада, и Чернобыль в фильме – это тоже метафора ада. Общество потеряло баланс: глобальное потепление, одиночество, похоть, жадность. Женя же воплощает покой, стабильность, устойчивость», передает пресс-служба ГБУК АСТ.



